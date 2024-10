Ilaria Salis attaccata da Vannacci sulle case occupate: "Dall'identità di genere all'identità di abitazione"

Una dichiarazione di Ilaria Salis ha scatenato un putiferio politico e mediatico. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha pubblicato un post sui social che sta facendo discutere, in cui ha definito le occupazioni abusive come “l’unica vera politica per il diritto all’abitare che esista in questo Paese”. Un’affermazione che ha immediatamente attirato critiche aspre. Tra le voci più dure che hanno replicato a Salis, spicca quella del generale Roberto Vannacci, eurodeputato leghista noto per le sue posizioni conservatrici e spesso polarizzanti.

Vannacci all’attacco di Ilaria Salis sull”identità di abitazione”

Vannacci ha utilizzato Facebook per rispondere all’eurodeputata, accusando la sinistra di avere priorità sballate e di incoraggiare l’illegalità. “Dopo l’identità di genere, arriva l’identità di abitazione: ecco quali sono le priorità della Sinistra! A questo punto chiunque potrà sentirsi proprietario di quello che vuole”, ha scritto il generale.

Il post di Vannacci, accompagnato da una foto della Salis con la scritta “Occupazioni, una vera politica per il diritto alla casa”, ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni, diventando subito virale.

Il messaggio del leghista prosegue, proponendo un’azione più severa contro chi occupa abusivamente le case: “Sgombero delle case occupate abusivamente con violenza e con raggiri, con pene severe, carcere e sanzioni amministrative per i responsabili: la democrazia difende gli onesti cittadini e punisce chi non rispetta le leggi”.

La posizione di FdI

Le parole di Vannacci non sono rimaste inascoltate e sono state riprese da esponenti dei partiti di maggioranza.

Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ad esempio, ha chiesto a gran voce alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, di prendere le distanze dalle esternazioni della Salis.

Fonte foto: ANSA

Ilaria Salis

“Cosa aspetta la segretaria a dissociarsi?”, ha dichiarato Fidanza in una nota, sottolineando come l’alleanza tra Pd e Avs potrebbe essere compromessa da affermazioni di questo tipo.

Le polemiche sulla casa occupata

Intanto, Salis non sembra intenzionata a fare passi indietro. “Il diritto alla casa è un diritto fondamentale e le istituzioni non sono in grado di garantirlo. Fino a quando questo non sarà garantito, continuerò a difendere chi lotta per un tetto sulla testa”, è la tesi dell’eurodeputata.

L’esponente di Avs in passato era già stata attaccata duramente oltre che da politici, anche da giornalisti dell’area di centrodestra.

A giugno, ad esempio Pietro Senaldi, aveva aspramente criticato Salis per aver “vissuto per anni in una casa occupata“.