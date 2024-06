Ilaria Salis è arrivata in Italia, il rientro in auto con il padre Roberto a Monza: il video del ritorno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ilaria Salis è tornata in Italia. Dopo otto ore di viaggio in auto da Budapest, l’eurodeputata è arrivata nella casa dei genitori a Monza. Partito con lei dall’Ungheria il padre Roberto, che alle decine di giornalisti ad attenderli ha detto “è finito un incubo”. Solo un sorriso da parte dell’insegnante 39enne, a processo a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra.

L’arrivo a Monza

L’eurodeputata neoeletta tra le file di Avs è arrivata nella casa dei genitori intorno alle 19.15 di sabato 15 giugno, rientrando in Italia dopo oltre 16 mesi di detenzione in Ungheria, tra carcere e l’ultimo periodo ai domiciliari, dopo l’arresto con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di tre militanti di estrema destra in una manifestazione neonazista a Budapest nel febbraio 2023.

La famiglia ha scattato una foto davanti al cartello che segnalava l’ingresso a Monza. Roberto Salis ha dichiarato che il viaggio “è andato molto bene. Ilaria è molto stanca, provata. Ha subito le torture di cui sapete tutti, quindi prenderà del tempo per riposarsi”.

Ilaria Salis in un frame del videocollegamento dall’abitazione di Budapest dove stava scontando i domiciliari, durante la campagna elettorale per le elezioni europee

Il ritorno di Ilaria Salis

In seguito all’elezione all’europarlamento, nella giornata di venerdì 14 giugno il giudice ungherese Jozsef Sos ha concesso l’immunità sospendendo il processo a carico di Ilaria Salis, che ha così tolto il braccialetto elettronico che aveva dal 23 maggio, quando ha lasciato il carcere per andare ai domiciliari.

“Ilaria non parlerà oggi, è stravolta“, ha spiegato Roberto Salis, aggiungendo che “ora deve fare due feste di compleanno perché deve recuperare quella dell’anno scorso”.

Le parole di Roberto Salis

“C’è tanta emozione ma ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena” ha aggiunto il padre dell’insegnante.

“Rimangono da mettere a posto alcune cose perché comunque il processo è stato sospeso. Adesso dobbiamo fare in modo che venga cancellata questa accusa per cui Ilaria ritiene di essere innocente” ha detto ancora Roberto Salis, riportato da Ansa.