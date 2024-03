Ilaria Capua lancia l'allarme per una nuova pandemia con la malattia X più aggressiva del Covid: la previsione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La virologa Ilaria Capua lancia l’allarme per una nuova pandemia in arrivo, quella per la malattia X annunciata dall’Oms che potrebbe addirittura essere peggiore del Covid. Intervistata da Il Resto del Carlino, l’esperta di fama internazionale ha parlato di uno scenario inevitabile.

Ilaria Capua e la nuova pandemia

A lanciare per primo l’allarme per una nuova possibile pandemia in arrivo è stato l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che monitora tutte le possibili minacce sanitarie. Dopo l’esperienza Covid, infatti, i livelli di attenzione sono aumentati e ogni possibile spauracchio si traduce in appelli per evitare nuovamente scenari come quelli vissuti negli ultimi anni.

Una possibilità, quella di una nuova pandemia, che appare inevitabile anche per Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, che sulle colonne de Il Resto del Carlino si sbilancia su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi o anni.

“Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo, mi dispiace dirlo ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi 200 anni” ha avvertito Capua, che ha messo tutti in allerta sulla malattia X.

Malattia X, cos’è e cosa temere

Una non precisata malattia, da definire, ma comunque da non sottovalutare per mettere subito in campo tutti gli interventi necessari per evitare il peggio. Questa è X, la nuova malattia che potrebbe causare la pandemia.

È stata chiamata così dall’Oms e, come sottolinea Ilaria Capua, si tratta di un qualcosa che “prima o poi arriverà, non si sa che cosa, ma succederà”.

Fonte foto: ANSA La virologa Ilaria Capua, attuale senior fellow of Global Health della John Hopkins University di Bologna

“E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid” ha detto la ex direttrice della One Health Center in Florida.

L’attenzione, ancora una volta, è rivolta al salto di specie. “Nei posti dove ci sono meno norme igieniche è molto più semplice” ha sottolineato Capua, ricordando come molti dei virus più duri da battere siano arrivati dall’Asia: “Questi posti sono dei veri e propri gironi infernali”.

Come affrontare una nuova pandemia

L’attuale senior fellow of Global Health della John Hopkins University di Bologna punta quindi a non far calare l’attenzione verso una possibile nuova pandemia. Il Covid, infatti, insegna che un tempestivo intervento può fare la differenza.

Come sarà affrontata la nuova pandemia, dunque, è imprevedibile, ma quel che è certo secondo Capua è avere “una capacità di risposta a queste emergenze che sia ragionata, consapevole e studiata anche sulla base del territorio”.

“Mi piacerebbe, però, vedere più attenzione nel mettere in atto comportamenti che siano preventivi per il contagio da qualunque patogeno, quindi lavarsi le mani, se si ha la tosse o non si esce oppure si indossa la mascherina” ha ribadito quindi l’esperta.