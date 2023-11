Il video dell'uomo che danneggia i crocifissi ad Alessandria in tre chiese diverse: espulso 23enne marocchino

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Era stato ripreso dalle telecamere mentre danneggiava tre crocifissi in due chiese di Alessandria. Un cittadino marocchino di 23 anni è stato espulso dal prefetto di Alessandria per motivi di pericolosità sociale. Individuato e fermato in questura, inoltre, come riportato da ‘Ansa’, il ragazzo ha minacciato gli operatori di polizia e la popolazione cristiana affermando di voler vendicare le morti nel conflitto israelo-palestinese. Per questo è stato denunciato per i reati di offesa a una confessione religiosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Il video

Il video del sistema di videosorveglianza acquisito dalla polizia ritrae il 23enne mentre spacca due croci della chiesa della Confraternita di San Giovannino, nel centro storico del comune piemontese così come la parrocchia di Santo Stefano, dove ha danneggiato un altro crocefisso.

La sequenza è stata ripresa dalle telecamere della prima chiesa e consegnata alla polizia, intervenuta per i rilievi. Grazie alle immagini è stato possibile risalire all’identità dell’autore dei vandalismi.

Secondo quanto riferito dal Viminale, nella giornata di venerdì 10 novembre il 23enne è stato imbarcato su un volo che lo ha riportato in Marocco. Si tratterebbe del 59esimo soggetto allontanato dall’Italia nel 2023 perché considerato pericoloso, mentre sono 18 quest’anno gli individui arrestati perché appartenenti a formazioni terroristiche oppure estremisti religiosi