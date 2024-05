Il video-spot di Angelo Ciocca per le elezioni Europee 2024: "Trattate gli elettori della Lega come c******"

Il video-spot di Angelo Ciocca della Lega per le elezioni Europee 2024 è diventato virale: l’europarlamentare uscente, che si è nuovamente candidato, ha scelto di promuoversi con un balletto casalingo in cui quattro ragazze vestite con magliette rosse e nere danzano sulle note di un brano pop. Il testo, scritto ad hoc per la tornata elettorale, è un invito al voto per cambiare un’Europa “da rivoluzionare”.

Il video-programma politico di Angelo Ciocca

Il leghista ha trasformato in video quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio programma politico: tutela del made in Italy, lotta al caro-mutui, stop all’immigrazione, no all’ingresso della Turchia nell’Unione europea e no all’ultima novità in campo di novel food proteico, ovvero gli insetti. Ogni proposta viene inframezzata dal ritornello-tormentone:

L’Europa è da rivoluzionare! Scrivi un nome per cambiare, scrivi Ciocca e vota Lega!

Questo il testo del video-spot elettorale dell’eurocanditato leghista Angelo Ciocca:

L’Europa è da svegliare, basta insetti da mangiare. In Europa per lottare, c’è tutto da ribaltare. Made in Italy da tutelare e i mutui da abbassare. Immigrazioni da bloccare, la Turchia non deve entrare.

I commenti

In poche ore il video ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni. E non tutti hanno apprezzato, come dimostrano i commenti.

“Ognuno ha gli elettori che si merita…”, scrive un utente di X.

“Che diamine ho appena visto?”, si domanda un altro.

“Se Putin decidesse di invaderci dopo avere visto questa roba, non potrei dargli torto”, commenta qualcuno sarcastico.

“Quando pensi che abbia toccato il fondo, e invece ce n’è ancora molto da scavare”, scrive un utente sconsolato.

“Cioè, trattate i vostri elettori come dei c*******”, accusa qualcuno abbandonandosi al turpiloquio.

Le provocazioni di Angelo Ciocca

Angelo Ciocca non è nuovo alle provocazioni e ai colpi di teatro. Lo scorso marzo protestò col fischietto contro la direttiva Ue sulle case green e brandì anche un cartellino rosso. Il leghista infine venne allontanato dall’Europarlamento.

A febbraio, durante la protesta dei trattori che interessava tutte le principali città europee, regalò un trattore giocattolo a Ursula von der Leyen.