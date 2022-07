Il video pazzesco del fulmine che colpisce due auto in corsa: perché non hanno preso fuoco

Se un fulmine colpisce un’auto in corsa, cosa può succedere? La risposta arriva da un video girato in Florida, a bordo di un veicolo che – fortuitamente – immortala il momento in cui un fulmine centra addirittura due vetture che lo precedono. Si nota la scarica elettrica cadere a picco sulla strada, senza conseguenze per gli automobilisti. Si tratta di una bufala? In realtà, è tutto verosimile. Lo spiega la fisica. L’auto infatti è una ‘gabbia di Faraday’. Con ‘gabbia di Faraday’ si intende qualunque sistema formato da un contenitore in materiale elettricamente conduttore (o conduttore cavo) in grado d’isolare l’ambiente interno da un qualunque campo elettrostatico presente al suo esterno, per quanto intenso questo possa essere. Compreso un fulmine, che può scaricare a terra con una potenza di picco di 500 mila Megawatt (dura 30 milionesimi di secondo). L’invenzione si deve alla scoperta di Michael Faraday, nel 1836. È alla base degli impianti parafulmine per la protezione degli edifici, ma anche dei forni a microonde per evitare la fuoriuscita di campi elettromagnetici.

This impressive video of a lightning apparently striking two cars, is a proof you’re relatively safe not thanks to the tires, but because a car is a Faraday cage [read more: https://t.co/9zIEJIRXmg] [📽️: LSC/Michaelle Paul Whalen, Florida, July 1, 2022] pic.twitter.com/DIru655O5b — Massimo (@Rainmaker1973) July 5, 2022