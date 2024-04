Il video inedito di Alessia Pifferi durante la perizia psichiatrica: "Qualcosa in me non va, sento delle voci"

Le telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ hanno mandato in onda un video inedito di Alessia Pifferi in cui vediamo l’indagata affrontare la perizia psichiatrica con gli opportuni test. In un documento le viene chiesto cosa abbiano in comunque la banana e l’arancia, una sedia ed un tavolo e alcuni fiori. Infine, Alessia Pifferi presenta difficoltà nel ricordare l’alfabeto con i caratteri internazionali “j”, “k” e “y”.

L’elemento più interessante, tuttavia, arriva nel momento del “vero o falso” e quando le viene chiesto di esprimere un’opinione su se stessa. Alessia Pifferi scrive: “C’è qualcosa che non va nella mia mente“. Le viene chiesto di argomentare, e l’indagata risponde: “Sì, dopo quello che è successo… c’è qualcosa che non va nella mia testa”. “Non è stato normale quello che ho fatto”, continua Alessia Pifferi.

Ancora, nel test scrive: “Spesso sento delle voci senza sapere da dove provengono”. “È vero”, conferma Pifferi, che spiega: “Nella mia testa a volte, sento come il pianto di mia figlia”. Episodi che prima del tragico epilogo della vita della piccola Diana non si erano mai verificati. È convinta, inoltre, che all’interno del carcere tutti parlino male di lei.