Il video di Vittorio Sgarbi su Silvio Berlusconi e la profezia su Forza Italia: le parole del sottosegretario

Vittorio Sgarbi si lancia in profezie. Le condizioni stabili ma gravi di Silvio Berlusconi, spingono il sottosegretario, da sempre vicino all’ex premier, a considerazioni sul futuro di Forza Italia, adesso che il suo leader deve riprendersi da una probabile leucemia, per cui è ricoverato al San Raffaele di Milano. Le parole di Sgarbi sul partito e sulla malattia.

Un nuovo leader per Forza Italia

“Ne abbiamo parlato a lungo, lui diceva e questa malattia lo dimostra, che non potrà continuare a candidarsi a 90 anni” dice Vittorio Sgarbi, riferendosi a una conversazione avuta con Berlusconi prima del ricovero. “Uscendone vivo, dovrà occuparsi solo di se stesso”.

Per Sgarbi, in ogni caso, non significa uscire del tutto di scena. “La sua eredità potrebbe essere quella di creare una fondazione che vede Forza Italia come una quota di maggioranza di area repubblicana. Lui potrebbe guidare questa transizione senza essere protagonista diretto”.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi saluta Vittorio Sgarbi durante un appuntamento elettorale del centro destra a Pescara, il 7 febbraio 2019

Un nuovo nome per il partito

Il futuro di Forza Italia, secondo il sottosegretario, vedrebbe, però, altri cambiamenti. Prima di tutto, una distinzione netta dai partiti alleati di Lega e Fratelli d’Italia.

“Serve una rete di relazioni che stabiliscono una realtà indipendente dagli alleati” ha dichiarato Sgarbi.

E poi, profetizza “Io credo che si chiamerà in un altro modo”.

Le parole sulla malattia

Sgarbi parla di speranza da parte delle persone che gli vogliono bene di una ripresa di Berlusconi. “Io sono il più lontano tra i cari, ma mi auguro che reagisca con l’energia che ha già avuto in passato”.

Le notizie che arrivano però, non sono incoraggianti. “Stamattina dal resoconto inquietante dei medici si è parlato di leucemia. In questo caso dovrà avere più energia per uscirne”.

Una malattia terribile, che secondo Sgarbi svela, però, grande affetto da parte degli italiani: “Se ne parla come fosse il Papa. Anche se ha tanto diviso in passato, adesso unisce quando si teme non ci sarà più.”

“La parte negativa che ha prevalso contro di lui oggi sembra dimenticata e la malattia porta un elemento di riscatto. L’ansia è quella di perdere un patrimonio comune” ha aggiunto.