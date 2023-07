Il video di una leonessa in fuga a Berlino, allarme in città: avvistata mentre inseguiva un cinghiale

Per i cittadini di Brandeburgo, circa 50 km a sud di Berlino, sono ore piene di paura. La polizia locale ha diramato il divieto assoluto di lasciare le proprie case a causa dell’avvistamento di una presunta leonessa intenta ad inseguire un cinghiale. Le autorità stanno comunicando con i residenti attraverso i canali social istituzionali, invitando gli stessi a tenere al sicuro anche gli animali domestici.

Leonessa in fuga a Berlino, il video

La polizia di Brandeburgo sconsiglia di transitare in alcune zone della città, compresa la zona tra Potsdam e Mittelmark.

Il motivo è l’avvistamento di una leonessa da parte di un cittadino che ha anche diffuso il video sui social.

La polizia di Brandeburgo, nella persona del portavoce Daniel Kiep, ha comunicato a ‘RBB’: “Verso mezzanotte abbiamo ricevuto un messaggio che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. Due passanti hanno visto un animale correre dietro a un altro”.

Quindi: “Uno era un cinghiale e l’altro era ovviamente un grosso felino, una leonessa. I due signori hanno anche registrato un video con il cellulare e anche agenti di polizia esperti hanno dovuto confermare che si trattava probabilmente di una leonessa”.

Nel video pubblicato su Twitter, in effetti, un animale selvatico si nasconde a bordo strada, nella foresta di Kleinmachnow, e ha tutta l’aria di essere un felino di grossa taglia.

L’allarme della polizia

Nella nota inviata sui social, la polizia di Brandeburgo scrive: “Si prega di evitare di uscire di casa a causa di un animale selvatico fuggito nella zona di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf (PM) e di tenere anche i propri animali domestici in casa. I nostri colleghi sono sul posto e stanno monitorando la situazione”.

Come riporta ‘Agi’, resta l’interrogativo su come una leonessa sia finita per le strade della città. Gli investigatori hanno ascoltato i responsabili degli zoo del territorio, dei ricoveri per animali e dei circhi per chiedere un riscontro, ma in nessuna di tali strutture si sono registrate scomparse di esemplari.

Le ricerche e il precedente a Ragusa

‘Agi’ riporta che accanto alla polizia che sta perlustrando tutta la parte sud-occidentale della città si sono mossi elicotteri e un veterinario, ma sono presenti anche cacciatori armati con i tranquillanti.

Sempre Daniel Kiep ha riferito a ‘RBB’ che “in estate si sentono spesso notizie di coccodrilli nei laghi e poi si scopre che sono falsi allarmi. In questo caso è ovviamente del tutto reale“.

Nel 2022 una tigre è fuggita da una gabbia del circo di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Durante la fuga il felino ha azzannato e ucciso un pony, per poi essere di nuovo catturata e messa in sicurezza.