Il video di un superstite di Israele nella strage del rave: dove si è nascosto per non farsi trovare da Hamas

Tra i tanti video che hanno testimoniato la drammatica corsa dei giovani partecipanti al rave in Israele per sfuggire disperatamente alla mattanza dei terroristi di Hamas, un filmato mostra uno dei pochi che è riuscito a sopravvivere all’eccidio. Le immagini ritraggono il 27enne Guy Danon tra i cespugli del deserto, nei pressi del Nova Music Festival, teatro del blitz dell’organizzazione estremista palestinese che ha causato 260 morti. Lì è rimasto per quasi otto ore insieme ad altri superstiti con la paura di essere scoperto da un momento all’altro e di sottofondo gli spari degli stragisti.

Il video

Il ragazzo israeliano ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook, condividendo attraverso i social il terrore provato in quelle ore. “Ho pensato di morire“, ha raccontato Danon intervistato dall’emittente televisiva statunitense Cnn.

Guy Danon era era al festival per festeggiare il suo 27° compleanno assieme a degli amici, quando si è ritrovato circondato dagli spari dei terroristi di Hamas.

Il racconto

“Nell’immediato ho visto due amici” ha detto Danon che ha raccontato come in quegli attimi abbia avuto “la forza di segnalare loro dei cespugli e di dirgli di raggiungermi in quella che sembrava un’area inaccessibile”.

“Nel momento in cui ero nascosto trai cespugli sono stato soltanto in grado di scrivere a mia sorella” ha detto ancora il giovane originario della città israeliane di Lod, ” che aveva conosciuto diverse persone”.

Tra queste ha la sorella l’avrebbe messo in collegamento con una persona che gli avrebbe chiesto dove fosse e di stare tranquillo che sarebbe andato a prenderlo. Un “eroe” come l’ha definito Poppy Harlow, la conduttrice che ha intervistato Guy Danon, un “samaritano” che ha salvato la vita di diversi superstiti.