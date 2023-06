Il video di Umberto Bossi al funerale di Silvio Berlusconi: il fondatore della Lega Nord in sedia a rotelle

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono parole commosse, quelle usate da Umberto Bossi nei confronti di Silvio Berlusconi. Il fondatore della Lega Nord è arrivato ai funerali dell’ex premier in sedia a rotelle e ha parlato con i giornalisti per ricordare il Cavaliere d’Italia.

Il “Senatur” ha detto: “Era diverso da come veniva descritto, aveva i valori del bello, del giusto, del buono. Me ne accorsi sin dal primo incontro”.

Umberto Bossi si è unito alle tante personalità della politica che mercoledì 14 giugno, giorno di lutto nazionale, hanno partecipato all’ultimo saluto a Silvio Berlusconi al Duomo di Milano con i funerali di Stato.

Appresa la notizia della morte del leader di Forza Italia, Bossi lunedì 12 giugno ha commentato: “Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello“. Alle esequie hanno partecipato le principali reti nazionali con trasmissioni in diretta a reti unificate su Mediaset e il collegamento con Rai 1 e Rainews24, insieme a La7 e SkyTg24.

Tutte le emittenti hanno trasmesso la cerimonia anche dalle piattaforme ufficiali di streaming.