Il video di Snoopy che come Hachiko attende il padrone morto a Desulo: ora i cittadini si prendono cura di lui

Quella di Snoopy è una delle tante storie sull’amore incondizionato dispensato dagli animali. A Desulo, in provincia di Nuoro, ha conquistato tutti la vicenda che viene battuta come una versione tutta sarda di Hachiko, il cane protagonista del film con Richard Gere ispirato alla vera storia avvenuta in Giappone negli anni ’30 del Novecento. Il bellissimo esemplare di Akita non si rassegnò alla morte del suo padrone, il professor Hidesaburō Ueno, e tutti i giorni andò ad attenderlo alla stazione fino all’ultimo respiro.

Il papà adottivo di Snoopy era Baillu Frongia, un operaio di 65 anni scomparso recentemente a seguito di un brutto male. Da quel giorno il cane, un incrocio di pastore tedesco, passeggia per i vicoli sia di giorno che di notte come se attendesse il ritorno del suo padrone.

La sua storia ha commosso l’intera comunità di Desulo, che da quando è scomparso Frongia non fa che occuparsi della sua sussistenza dispensando per lui carezze, giochi ma soprattutto cibo e acqua. Snoopy trova sempre riparo al caldo e al fresco.

La sua storia è raccontata dal videomaker Alberto Zilaghe, che sui suoi canali social ha documentato l’incontro con Snoopy e ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’.