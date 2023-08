Il video di Salvini che parla di castrazione chimica: "Se non ti controlli te lo risparmio per tutta la vita"

È sempre più deciso Matteo Salvini sulla castrazione chimica. Dopo gli stupri di gruppo avvenuti a Palermo e Caivano il leader della Lega nonché ministro dei Trasporti e le Infrastrutture ritorna spesso sul punto per ribadire la linea che il partito intende adottare contro la violenza sessuale.

Matteo Salvini lo ha ribadito ai giornalisti a seguito della festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento. Il leader del Carroccio, infatti, ha annunciato che il suo partito proporrà la calendarizzazione per il disegno di legge sulla castrazione chimica. “Il carcere non basta”, ha sostenuto più volte Salvini.

La castrazione chimica, come ben noto, è un intervento farmacologico di blocco androgenico totale che verrebbe riservato solamente ai condannati in via definitiva per violenza sessuale e pedofilia.

Ai microfoni dell”Ansa’ e di altre testate, Salvini ha detto: “Per quello che riguarda la violenza sulle donne è un’estate pazzesca“. Quindi il ministro ha ricordato quanto accaduto a Ravenna, dove un uomo agli arresti domiciliari per abusi sulla fidanzatina del figlio di 14 anni ha abusato sessualmente anche della figlia di 11 anni.

Le parole del ministro: “Pensiamo a quello schifoso, non posso chiamarlo papà, che prima ha abusato della fidanzatina 14enne del figlio, e poi della figlia di 11 anni. Non siamo di fronte solo a dei delinquenti, ma a dei malati“.

Infine: “Se hai mal di testa prendi l’aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza“.