Il video di Roccella contestata per aver difeso La Russa dopo le accuse contro il figlio: cos'ha detto

Eugenia Roccella è stata contestata per aver preso le difese di Ignazio La Russa dopo le accuse contro il figlio Leonardo Apache. L’attuale ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità si trovava a Polignano a Mare, in provincia di Bari, per presentare il suo libro ‘Una famiglia radicale’ in occasione dell’incontro ‘Il libro possibile’.

In questi giorni le cronache sono concentrare sulle accuse rivolte al figlio di Ignazio La Russa da parte di una ragazza, che ha raccontato di aver subito violenza sessuale in casa del presidente del Senato dopo una serata in discoteca.

Ignazio La Russa ha preso le difese del figlio scatenando la reazione di Elly Schlein, che lo ha accusato di colpevolizzare la vittima, e ciò ha costretto il senatore a chiarire la sua posizione.

Nel corso della manifestazione letteraria un inviato di Sky, il giornalista Fabio Vitale, ha chiesto alla Roccella un parere sui casi La Russa e Daniela Santanché.

A proposito del presidente del Senato, la ministra ha risposto: “Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell’eventuale indagato. Posso dire che è colui che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, mi sembra questa già una risposta”.

Per questa risposta Eugenia Roccella ha ricevuto dei fischi di dissenso. Poco dopo, nel rispondere ai giornalisti, la Roccella ha detto: “I motivi per cui sono stata contestata non sono legati alle battaglie di oggi, perché questo governo non ha toccato nessuna legge che riguardi per esempio il mondo Lgbtq+ o tantomeno l’aborto. Ci contestano solo perché non si accetta l’idea che in democrazia possa vincere la destra“.