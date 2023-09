Il video di Pier Luigi Bersani che canta Sally di Vasco Rossi e la dedica a Elly Schlein, segretaria del Pd

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il Bersani che canta è Samuele, ma anche Pier Luigi non se la cava male al microfono intercettato dal reporter di Radio Rock Dejan Cetnikovic. L’inviato di “Karaoke Reporter” di Radio Rock 106.6 Fm ha infatti scovato Bersani in strada e lo ha portato, come tanti altri politici, a mettere in scena una performance musicale.

La canzone scelta è stata “Sally” di Vasco Rossi, brano che a voce bassa l’ex guida del Pd ha saputo comunque intonare senza difficoltà. Un titolo però che inevitabilmente ha una certa assonanza col nome dell’attuale segretaria dei dem Schlein.

“Sally… Elly… possiamo dirlo che magari in qualche maniera è dedicata a lei?” ha chiesto Cetnikovic a Bersani, che ironizzando ha risposto: “Elly è messa meglio di Sally per fortuna. La dedico ad Elly comunque, la sensibilità sulla questione femminile è un suo must proprio!”.