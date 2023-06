Il video di milioni di grilli in Nevada negli Stati Uniti: strade e case invase, muri interamente ricoperti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Un’invasione di grilli. La cittadina di Elko, nel nord est Nevada, negli USA, si è ritrovata invasa da un enorme sciame di grilli mormoni. Gli insetti hanno coperto qualsiasi cosa, come si vede nel video. I residenti parlano di interi muri delle case tappezzati. La situazione è tale che il Dipartimento dei trasporti dello Stato ha dovuto far ripulire l’autostrada adiacente ad Elko, perché i cadaveri dei grilli, schiacciati dalle auto in transito, rischiavano di far perdere trazione ai veicoli in frenata.