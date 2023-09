Il comico genovese, in attesa della partenza della nuova stagione de “Fratelli di Crozza” prevista per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ha diffuso sui social un videoclip promozionale di pochi minuti.Nel video si vede Maurizio Crozza imitare Roberto Mancini alle prese con il passaggio dalla nazionale italiana a quella saudita.”Mancini, perché la ha lasciato la nazionale italiana per andare ad allenare quella saudita?” chiede l’intervistatore. “Motivi strettamente personali” risponde Crozza-Mancini mentre viene riempito di contanti. “Se giochiamo così non arriviamo in filiale“.