Il video di Giuseppe Tramuta consigliere FdI a Parma contestato in aula: "La donna è il sesso più debole"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

“La donna è il sesso più debole, inutile essere ipocriti”. Così a Parma il consigliere comunale Giuseppe Tramuta, Fratelli d’Italia, ha definito il genere femminile nel corso del confronto in aula durante il voto su una mozione per promuovere la parità di genere. “Va bene la parità, però dipende dal tipo di lavoro”.

Il consigliere FdI di Parma Giuseppe Tramuta: “La donna è il sesso più debole”

Il consigliere comunale della città di Parma Giuseppe Tramuta, di Fratelli d’Italia, ha definito le donne come “sesso più debole” invitando a non “essere ipocriti”.

“Va bene la parità, però dipende anche dal tipo di lavoro che si fa”, ha affermato Tramuta, con lo stupore dei presenti in aula. “Ci può essere anche la donna che è portata a fare questo, e purtroppo no”.

Fonte foto: IPA La sede del Comune di Parma

“Diciamo, è il sesso più debole, è giusto questo?”, ha detto il consigliere scatenando le polemiche. “Inutile essere ipocriti, è così”.

La mozione sulla parità di genere nel Comune di Parma

Tramuta si è espresso in questi termini in occasione del confronto con il Consiglio comunale rispetto al voto su una mozione per promuovere la parità di genere nel Comune e nella città di Parma.

“Comunque il mio voto è favorevole“, ha poi affermato il consigliere di Fratelli d’Italia, evidenziando di appoggiare quindi la mozione su cui si era aperto il confronto in cui aveva dichiarato: “La donna è il sesso più debole”.

Le parole avevano suscitato proteste dai gruppi di maggioranza, con la consigliera comunale del Pd Gabriella Corsaro che aveva replicato ricordando la presenza di tante donne anche nelle forze di polizia e nell’Esercito.

La parità di genere in Italia

In Italia la parità di genere in ambito lavorativo sembra ancora lontana. Secondo l’Inps il ‘gender pay gap’ tra lavoratrici e lavoratori del privato è di circa 8mila euro in meno delle prime rispetto agli ultimi.

Stando ai dati dell’Istituto pubblicati a fine 2023, nel 2022 le donne hanno guadagnato in media 18.305 euro lordi annui contro 26.227 degli uomini.