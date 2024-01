Il video di Fedez contro i cronisti che attendono Chiara Ferragni: "Meno gente per Matteo Messina Denaro"

Nelle storie di Instagram Fedez ha pubblicato un video in cui inquadra i cronisti per strada mentre attendono che lui o Chiara Ferragni transitino, per strappare loro qualche dichiarazione.

Sul caso Balocco si è pronunciato anche Matteo Salvini, che in una dichiarazione ha difeso la coppia dall’accanimento mediatico, pur ricordando che in più volte è stato bersaglio di provocazioni e dissing da parte di Fedez. Quest’ultimo, quindi, dal suo smartphone e dall’interno della sua auto ha filmato un piccolo gruppo di giornalisti fermi per strada.

“Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente”, e per il rapper non è un caso citare il nome del boss: lo aveva fatto, infatti, anche nel corso del suo freestyle in collegamento dalla nave Costa Smeralda durante il Festival di Sanremo 2023.

“Guardali! Oh mio Dio”, continua il rapper e imprenditore di Rozzano mentre ridacchia insieme agli altri occupanti. Una volta svoltato l’angolo, Fedez continua: “Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana“, conclude. La stessa frase è riportata in sovrimpressione, con l’aggiunta: “… e del Paese”.

Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons con una class-action per chiedere il risarcimento per i consumatori.