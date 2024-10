Il video di Donald Trump al McDonald's che serve patatine fritte ai clienti: la frecciata a Kamala Harris

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La battaglia elettorale si è spostata dietro i fornelli: Donald Trump si è fatto riprendere mentre cucina e serve patatine fritte in un McDonald’s di Philadelphia. L’ex presidente ha sfruttato l’occasione per mandare frecciatine a Kamala Harris. Il punto vendita è stato chiuso per l’occasione, con i clienti selezionati appositamente per partecipare al video della campagna elettorale di Trump.

Trump serve le patatine fritte

Una campagna elettorale sopra le righe, quella per la presidente degli Stati Uniti, con Donald Trump che prova a sbugiardare Kamala Harris servendo patatine. Infatti l’ex presidente ha preparato l’evento nel McDonald’s per poter affermare che l’avversaria “non ha mai lavorato al McDonald’s”.

La sfida nasce dal curriculum dell’attuale vicepresidente, sul quale si legge che ha lavorato nel ristorante di fast food come addetta ai fritti. “Lei preparava le patatine fritte e parlava del caldo: ‘Era così duro'”, commenta ironico Trump.

Fonte foto: ANSA In foto Stevie Wonder

Un gioco della domenica per l’ex presidente, che ha cercato un altro affondo ad Harris mentre questa festeggiava i suoi 60 anni con una dedica dal cantante Stevie Wonder.

L’evento privato

Quella di Trump però non appare come una grande prova, al netto dei sondaggi a suo favore. Infatti l’ex presidente non si è messo a lavoro accanto ai dipendenti del ristorante in un normale giorno lavorativo. Al contrario, tutto era stato perfettamente calcolato per le videocamere in un lasso di tempo di mezz’ora.

A partire dalla chiusura del negozio, fino alla selezione delle automobili e dei clienti, che per sicurezza (dopo i tentativi di attentare alla vita dell’ex presidente) sono stati attentamente perquisiti.

I video che lo vedono lavorare, servire patatine (troppo oleose e salate secondo i clienti) e stringere mani dalla finestrella sono quindi ben architettati. Allo stesso tempo non è neanche la prima volta che Trump serve nei fasti food. Lo ha già fatto da McDonald’s, Burger King, Wendy’s e Domino’s, dove ha servito pizze su vassoi d’argento per celebrare i campioni nazionali di football universitario Clemson Tigers.

La verità sul lavoro di Harris

Trump ha contestato il racconto di Kamala Harris in merito al lavoro da McDonald’s. Secondo il team della vicepresidente, ha lavorato come dipendente del fast food durante le vacanze estive quando era studentessa alla Howard University.

Harris ne ha parlato in diverse occasioni, spiegando che quell’esperienza le ricordi come ogni giorno ci sono persone che fanno questo lavoro stancante per crescere una famiglia.