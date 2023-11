Il video di Briatore dopo il furto a Milano in pieno centro: "Mi hanno portato via lo zaino", l'accusa a Sala

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

“Roba da matti, cosa sta succedendo a Milano? Tutto fuori controllo”: l’attacco contro una delle città italiane più accusate di insicurezza stavolta viene da Flavio Briatore, che in un video su Instagram ha denunciato un tentato furto in centro “alle 11 del mattino”. Nel mirino del manager piemontese c’è il sindaco Beppe Sala, “che dice sempre che tutto va bene, che è tutto sotto controllo quando invece Milano è una città pericolosa, sono giuste le statistiche che vedo”, attacca Briatore.

Il video di Flavio Briatore sul furto a Milano

“Sentite questa storia, cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona piazza Affari — esordisce Briatore nel video-sfogo —. Il mio autista mi sta aspettando fuori dall’auto mentre è al telefono, io avevo appuntamento per un caffè”.

“Arriva un ragazzo extracomunitario in monopattino che apre la portiera, prende il mio zaino e fugge. L’autista se ne accorge ma il ladro ha un vantaggio di 5-6 metri”.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi a Milano

“Per fortuna – prosegue – in zona c’è un capitano della guardia di finanza a cui sarò per sempre riconoscente, che vede la scena e blocca questo ragazzo, recupera lo zaino e lo riconsegna all’autista. Lì dentro avevo tutto, i documenti compreso il passaporto. Me l’avesse rubato avrei dovuto rinunciare al viaggio di domani”.

L’attacco al sindaco Beppe Sala

L’episodio di Briatore va ad alimentare l’ormai quotidiano dibattito relativo alla sicurezza del capoluogo lombardo (affrontato anche da Chiara Ferragni in passato). L’ultima testimonianza di un vip è stata quella di Elenoire Casalegno, che recentemente ha parlato di una metropoli “invivibile, dove c’è da aver paura a passeggiare in pieno giorno”.

Alla fine del suo video di denuncia, l’ex manager di Formula 1 si è implicitamente rivolto a colui che ritiene il vero responsabile della “città pericolosa”: Beppe Sala. “Datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura, anche io che non ho mai avuto paura farò più attenzione quando sarò a Milano”. Successivamente, a margine di un evento, è arrivata la replica del sindaco meneghino: “Spero che sia andato in questura a far denuncia oltre che a fare una storia su Instagram”, ha dichiarato.

I dati relativi alla criminalità di Milano

Secondo le cifre fornite l’anno scorso dal prefetto di Milano e riportate dal Post, dal 2020 al 2022 il numero totale dei delitti registrati nel territorio cittadino è molto diminuito.

Nel 2021 sono stati denunciati 116.970 reati; nel 2019 erano 137.709, mentre nel 2011 addirittura 164.569 (i dati del 2020 non sono paragonabili a causa delle restrizioni per la pandemia).

Nel 2022, il calo registrato è stato di quasi il 15% rispetto al 2019 e del 29% rispetto a dieci anni prima.