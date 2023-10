Il video di Alessandro Di Battista pro Gaza finisce sui profili social arabi: un milione di like in poche ore

Il video in cui Alessandro Di Battista si scaglia contro i bombardamenti su Gaza è stato ripreso sui social arabi, che ringraziano l’ex Movimento 5 Stelle per le posizioni a favore dei palestinesi. Parliamo dell’intervento nella puntata di ‘DiMartedì’ andata in onda il 24 ottobre. A scaldare gli animi è stato un dibattito sul conflitto tra Hamas e Israele in Medio Oriente.

Di Battista sui social arabi per le parole pro Gaza

“Finalmente un politico italiano che dice la verità“, queste le parole in arabo riportate in sovrimpressione su un video ritagliato dall’ultima puntata di ‘DiMartedì’ andata in onda su La7 il 24 ottobre.

In questo modo, su sfondo rosso e giallo, l’intervento di Alessandro Di Battista contro Italo Bocchino è diventato virale sui social palestinesi con utenti che lo ringraziano per aver espresso la sua posizione pro Gaza.

Come riporta ‘Corriere della sera’, nei giorni precedenti le Autorità palestinesi avevano lamentato una certa ambiguità del governo italiano per una latente condanna dei bombardamenti sulla Striscia Di Gaza da parte di Israele.

L’account TikTok che ha riproposto il video dell’intervento di Di Battista è seguito da 210 mila follower. Il filmato ha superato il milione di like.

Nel confronto, Italo Bocchino incalza Di Battista ad esprimere la sua posizione nel conflitto tra Hamas e Tel Aviv.

Cos’ha detto Di Battista su Gaza

Nell’intervento di Di Battista ripreso dagli utenti arabi sui social con sottotitoli, l’ex Movimento 5 Stelle si scaglia ferocemente contro l’occupazione militare israeliana di fronte a un David Parenzo visibilmente infastidito dalle sue parole.

Di Battista dice: “Hanno diritto a non vedere occupate le loro terre in Cisgiordania? Territori che si chiamano ‘territori occupati’ dove lì l’aggressore è l’esercito israeliano che non dovrebbe starci lì. Sì, ma non ce l’hanno”.

Ancora: “Hanno diritto a essere riconosciuti a livello internazionale? Sì, ma non ce l’hanno”.

Infine: “Come si può convincere oggi un ragazzino di 10 anni a credere in una soluzione diplomatica se tutti gli spazi diplomatici, nonché gli spazi per fuggire da Gaza, sono chiusi? Come si può concinvere un bambino palestinese a sperare nella comunità internazionale?”.

La provocazione di Bocchino

Di Battista non si è fermato e nello studio di ‘DiMartedì’ ha continuato: “Capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi come ne sto parlando io”.

Poi ha messo le cose in chiaro su Hamas, di cui non ha certamente approvato l’attacco: “Ho condannato immediatamente l’attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un’occupazione militare?”.

A quel punto Italo Bocchino lo ha incalzato: “Stai con la democrazia o con Hamas? Dove stai? Rispondi, se hai le pa**e rispondi”, ma subito dopo gli è stato abbassato il microfono.