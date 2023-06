Il video dello squalo che terrorizza i bagnanti ad Alicante in Spagna: l'allarme dei bagnini, panico in acqua

Stanno facendo il giro della Rete le immagini di uno squalo che si è avvicinato alla riva scatenando il panico tra i bagnanti che stavano nuotando nelle acque di una spiaggia a sud di Alicante, in Spagna.

Cosa è successo

Hanno vissuti momenti di grande paura i bagnanti che si trovavano nella spiaggia spagnola di Aguamarina a Orihuela Costa, a sud di Alicante. Nella mattinata di giovedì 15 giugno uno squalo di circa due metri di lunghezza si è avvicinato alla riva e alle persone che stavano facendo il bagno lì vicino.

I bagnini, una volta avvistato l’animale, hanno iniziato a suonato i loro fischietti per avvertire i bagnanti della presenza dello squalo, che si avvicinava sempre più alle persone in acqua. Nei filmati pubblicati sul web è possibile vedere lo squalo avvicinarsi alla riva e i bagnanti allontanarsi velocemente dall’animale.

Le prime informazioni sullo squalo

Stando alle prime informazioni sull’animale riportate dal ‘Corriere della Sera’, sembra che lo squalo che si è avvicinato alla riva della spiaggia spagnola di Aguamarina fosse una verdesca, o squalo azzurro, di circa due metri di lunghezza.

Gli attacchi di squalo in Egitto

In un preciso specchio di mare davanti alla località di Hurghada nel Mar Rosso, in Egitto, nel corso degli ultimi 11 mesi si sono registrati 3 attacchi fatali di squalo ai danni di persone. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato l’8 giugno scorso: un ragazzo russo di 23 anni è stato ucciso, sotto gli occhi del padre che guardava dalla riva, da uno squalo tigre lungo circa 3 metri.

Lo zoologo Emilio Sperone dell’Università della Calabria, co-fondatore del Centro Studi Squali italiano (Css), ha spiegato a ‘La Repubblica’: “Bisogna ricordarci che sono animali selvatici e si tratta di incontri fatali in habitat in cui si muovono gli squali. In ambienti tropicali questi possono avvenire anche se con pochissime probabilità: specie come lo squalo tigre non sono sedentarie e si muovono molto seguendo le prede, dunque talvolta possono accidentalmente incontrare l’uomo”.

L’esperto ha poi aggiunto: “Non c’è una giustificazione sul fatto che ci sono stati 3 casi in 2 anni ma si può ragionare sul perché possano essere vicini alla costa”.