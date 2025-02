Il video dello scontro tra due aerei a Seattle sulla pista dell'aeroporto, terrore tra i passeggeri

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Pochi giorni fa due aerei, uno della Japan Airlines e uno della Delta Air Lines, sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla pista dell’aeroporto di Seattle-Tacoma, con il velivolo giapponese che ha incastrato la propria ala nella coda del jet della Delta. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passeggeri o l’equipaggio. Il video dell’incidente.

Lo scontro tra due aerei a Seattle

Incidente nella giornata di mercoledì 5 febbraio all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, dove sulla pista di atterraggio si è verificato uno scontro tra due aerei.

Un boing 737 della Delta Air Lines sarebbe difatti stato colpito da un aereo della Japan Airlines, la cui ala è rimasta incastrata nella coda del jet.

Fonte foto: iStock L’aeroporto di Seattle, dove diversi video hanno ripreso lo scontro tra due aerei avvenuto sulla pista

L’aereo, che operava come volo 1921, era programmato per volare a Puerto Vallarta, in Messico, ed era in fase di rullaggio quando è stato colpito, stando a quanto affermato da un portavoce della Delta Air Lines.

Il video dell’incidente

Diversi video, girati dalle molte persone presenti sulla pista per gli imbarchi, mostrano l’ala di uno dei due velivoli incastrata nella coda dell’altro.

Fortunatamente, come confermato dalla Delta Air Lines, “non ci sono segnalazioni di feriti tra l’equipaggio o i passeggeri sul volo”. La compagnia si è anche scusata per “l’esperienza e il ritardo nei viaggi”.

L’aereo della Japan Airlines era il volo 68, atterrato all’aeroporto dopo aver volato per più di otto ore da Tokyo. Gli aerei si trovavano in un’area che non è sotto il controllo del traffico aereo, ha affermato la Federal Aviation Administration, aggiungendo di aver sospeso alcuni voli all’aeroporto dopo l’episodio e di aver avviato delle indagini.

Le cause dell’incidente

La Polizia e i vigili del fuoco intervenuti hanno collaborato con entrambe le compagnie aeree per far scendere i passeggeri dagli aerei e portarli al terminal. La FFA ha confermato che non ci sono state segnalazioni di feriti e ha affermato che l’impatto sulle operazioni aeroportuali è stato “minimo, poiché l’incidente è avvenuto su una corsia di rullaggio”.

Sul boeing della Japan Airlines erano presenti 172 passeggeri e i 13 membri dell’equipaggio, mentre sul volo della Delta si trovavano 142 passeggeri, oltre all’equipaggio. Le autorità aeroportuali hanno confermato l’apertura di una indagine per chiarire dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.