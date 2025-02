Il video della voragine in Inghilterra a Godstone, lo squarcio nella strada fa scappare alcuni residenti

Un’enorme voragine si è formata in una strada del Surrey, nel villaggio britannico di Godstone, in Inghilterra, e continua a crescere, tanto che il consiglio della contea ha dichiarato lo stato di incidente grave. Apparsa lunedì 17 febbraio, in soli due giorni ha raggiunto i 20 metri di lunghezza. Le famiglie della zona sono state evacuate e le indagini sono in corso per comprenderne le cause. I video della spaccatura sono diventati virali in rete.

Inghilterra, il video della voragine a Godstone

Sono impressionanti le immagini della voragine che si è formata in Godstone High Street, un paesino del Surrey, nel sud dell’Inghilterra. A questa si è aggiunto un secondo buco che ha fatto sprofondare completamente il giardino di una casa.

Una trentina di famiglie che vivono nella zona interessata, i cui immobili sembrano essere stati costruiti solo tre anni fa, sono state evacuate temporaneamente per il timore che le condutture esposte possano causare esplosioni.

Fonte foto: ANSA Un’immagine della voragine dall’alto

“Abbiamo sentito un violento bussare alla porta – ha affermato una residente -. Quando ho aperto la porta, sembrava di essere in una cascata perché la voragine era proprio di fronte alla mia porta”.

Le cause della voragine nel Surrey

Dalle prime ricostruzioni, sembra che gli immobili costruiti recentemente nella zona si trovino su un sito di un’ex cava di sabbia. Tra le cause dello sprofondamento, infatti, ci potrebbero essere i cunicoli minerari nel sottosuolo della cittadina, che si sarebbero riempiti di acqua.

Secondo l’organizzazione benefica Surrey Hills Society, infatti, sotto Godstone si trovano circa 11 km di tunnel sotterranei.

Le indagini

A seguito del grave incidente, l’operazione è ora gestita dal Surrey Local Resilience Forum, con il Surrey County Council (SCC) come ente capofila.

Sono in corso quindi le indagini per mettere in sicurezza la zona e riparare i servizi igienici, come riportato dalla Bbc.

L’Agenzia per l’ambiente ha affermato che non vi sono prove di inquinamento causato dalla voragine.

La parlamentare di Godstone Claire Coutinho ha ringraziato gli ingegneri per il loro lavoro e ha affermato che il suo team sarà in “contatto regolare” con il consiglio comunale di Tandridge e il consiglio della contea di Surrey per garantire che le persone evacuate “ricevano il supporto necessario nei prossimi giorni e settimane”.