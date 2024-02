Il video della Tesla finita in acqua nel fiordo di Oslo: passeggeri dell'auto salvati dalla sauna galleggiante

Una Tesla è finita nelle acque del fiordo di Oslo e i due automobilisti sono stati soccorsi da una sauna galleggiante, come testimonia un video. Il filmato mostra chiaramente l’automobile galleggiare in un primo momento per poi colare a picco, mentre dalla sauna galleggiante gli utenti si adoperano per trarre in salvo i conducenti.

L’incidente presso la capitale norvegese è stato ripreso da alcuni passanti, e fortunatamente c’è un lieto fine. Un poliziotto locale ha riferito che la causa dell’incidente non è nota ma l’automobilista ha spiegato che sia lui che il passeggero si trovavano su una banchina in modalità parcheggio.

Poi sarebbe stato abbassato l’acceleratore, e in questo modo l’auto è finita in acqua. Le forze dell’ordine locali rassicurano: i due automobilisti, nonostante l’evidente pericolo, sono rimasti illesi. La Tesla, ormai del tutto sommersa, è stata invece recuperata da un carro attrezzi. Recentemente Tesla ha ritirato quattro modelli dal premercato – per un totale di 2.031.220 di auto rientrate – in quanto il software Autopilot non ha superato i test di controllo. Con il ritiro è stato scongiurato il rischio di incidenti.

La dinamica di quanto accaduto nel fiordo di Oslo, tuttavia, è ancora da chiarire.