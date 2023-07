Il video della telefonata al 112 durante l'incendio alla Rsa di Milano: "Venite subito, c'è un fumo pazzesco"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono parole drammatiche, quelle che si sentono durante la telefonata al 112 dalla Rsa di Milano andata a fuoco nella notte tra il 6 e il 7 luglio portando alla morte di sei ospiti e 81 intossicati.

Nel video diffuso dagli investigatori e pubblicato da ‘Ansa’ possiamo sentire la voce della custode che comunica con l’operatrice del Nue 112. “Mi ha telefonata una ospite e mi ha detto che c’è tanto fumo“, racconta la custode.

La stessa rivela, poi, di essersi portata sul posto e di aver constatato lei stessa la presenza di tanto fumo, per questo motivo invita i soccorritori a fare presto: “Venite subito, c’è un fumo pazzesco“.

L’operatrice ha dunque trasferito la richiesta ai vigili del fuoco che sono poi accorsi presso la ‘Casa di riposo per coniugi’ di via dei Cinquecento.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso e secondo alcune indiscrezioni il rogo sarebbe partito da un letto per la scintilla di un accendino o il mozzicone acceso di una sigaretta.