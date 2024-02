Il video della rissa scoppiata in aereo durante il volo per le Hawaii: due uomini arrestati dopo l'atterraggio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il video di una rissa avvenuta in aereo su un volo diretto alle Hawaii è diventato virale sui social. Protagonisti due passeggeri della Southwest Airlines diretto all’isola di Kauai che, una volta arrivati a destinazione, sono stati arrestati per il loro comportamento indisciplinato nel corso del volo.

La rissa in aereo

Sul web sono rimbalzate le incredibili immagini arrivate dall’aereo della Southwest Airlines che stava viaggiando da Oakland verso le Hawaii lunedì 12 febbraio. Mentre il volo proseguiva come programma, da un momento all’altro si è scatenata una rissa a bordo, con due passeggeri venuti alle mani.

Non è chiaro cosa sia successo, né tantomeno cosa abbia scaturito la violenza di uno dei due che si è scagliato contro l’altro a suon di pugni. Diversi i colpi incassati da uno dei due al volto, mentre il resto dei passeggeri ha osservato sconvolto quello che stava succedendo.

“Ho sentito delle urla, mi sono voltato e ho visto un uomo con la faccia insanguinata e un altro che gli sferrava dei pugni” ha detto un passeggero testimone della rissa ad alta quota.

L’intervento di un passeggero

A riuscire a sedere gli animi tra i due è stato un altro passeggero, che si è avvicinato all’uomo che ha sferrato i pugni per cercare di tranquillizzarlo.

Dopo averlo allontanato dalla zona dell’aereo in cui era presente il “rivale” nella rissa, il passeggero ha parlato con l’uomo cercando di riportare la calma. In tanti lo hanno applaudito dopo, perché tenendo il contatto visivo continuo con il violento è riuscito a convincerlo a desistere dalla sua azione e a farlo allontanare dalla zona.

Arrestati all’arrivo

Ma l’episodio non è di certo passato inosservato, perché una volta atterrato il volo sono intervenute le forze dell’ordine.

Arrivati sull’isola di Kauail, nelle Hawaii, gli assistenti di bordo hanno infatti avvisato le autorità aeroportuali che sono salite sul velivolo per fermare i due.

L’Us Department of Transportation, infatti, ha fatto sapere di avere tolleranza zero su comportamenti violenti o indisciplinati a bordo di un aereo e chi si macchia di azioni violente può incappare in “azione penale o multe fino a 37 mila dollari”. I due sono stati arrestati e ora dovranno rispondere davanti ai giudici delle azioni intraprese in volo.