Il video della papera gialla gigante a Hong Kong con la sua gemella: sono le opere di Florentijn Hofman

Una folla radunata al Victoria Harbour per ammirare il glorioso ritorno e immortalare l’evento. Al porto di Hong Kong, infatti, è di nuovo comparsa la papera gigante portafortuna dell’artista olandese Florentijn Hofman, e questa volta i residenti hanno visto doppio.

L’installazione artistica è infatti arrivata con la sua gemella, e in un attimo le due papere sono diventate le più famose al mondo. Come riporta ‘Repubblica’, l’artista ha dichiarato: “Quando l’agenzia mi ha chiesto di riproporla, ho esitato. Ma quando ho pensato al mondo e ai bisogni che abbiamo tutti dopo la pandemia ho pensato di raddoppiare. Così ho portato due papere per portare doppia fortuna”.

Quasi un saluto al nuovo corso dell’umanità, quindi, quello che Hofman ha voluto mettere in scena al porto di Hong Kong.

Nel 2013 l’opera era comparsa nelle acque di Hong Kong in tutta la sua grandezza. Un giro del mondo che la papera gigante aveva iniziato nel 2007 passando per Osaka, Sidney, San Paolo e Amsterdam. Con questa installazione l’artista ha voluto lanciare in tutto il mondo un messaggio di pace e leggerezza, oggi più che necessario se pensiamo alla guerra in Ucraina e al post pandemia.