Il video della nuova testimonianza sull'omicidio di Pierina Paganelli: "Ho sentito un urlo dal garage"

“Quella sera ho sentito un urlo provenire dal garage“, è quanto emerge da una testimonianza, inedita fino a lunedì 18 dicembre, sull’omicidio di Pierina Paganelli.

A raccogliere queste parole è la redazione di ‘Mattino Cinque’ nella puntata trasmessa lunedì 18 dicembre. Pierina Paganelli è stata uccisa nella tarda serata del 3 ottobre, e nel giallo non ci sono ancora indagati. Questa nuova testimonianza potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini? L’inquilino anonimo dice: “Verso le dieci e un quarto avevo le finestre aperte, ho sentito un urlo che proveniva dal garage”.

Perché nessuno si è allarmato? Il testimone spiega che “siccome ci sono tanti episodi con bambini che comunque litigano e urlano all’interno del garage, non ci ho fatto caso più di tanto”. Non è tutto. Lo stesso testimone riferisce che prima di quell’urlo avrebbe sentito “una discussione animata” tra due persone che avrebbe identificato come “due donne”. Dopo il presunto alterco, il testimone avrebbe sentito “un urlo abbastanza straziante, poi basta”.

Ai microfoni di ‘Mattino Cinque’ il testimone sottolinea di non essere in grado di dire se una delle due voci fosse quella di Pierina Paganelli, perché i garage generano un’eco importante che può confondere. Nei giorni scorsi, anche Valeria Bartolucci è tornata sul caso per difendere la posizione del marito Louis Dassilva.