Il video della notte dell'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini: spunta un'ombra, potrebbe essere del killer

La notte dell’omicidio di Pierina Paganelli, a Rimini, le telecamere interne di una farmacia che si affaccia proprio su via del Ciclamino hanno immortalato un gioco di ombre che farebbe pensare sia alla vittima 78enne che al suo assassino.

In un video, infatti, vediamo le luci di un’auto sovrastare la rampa che dà sui box della palazzina. Il delitto è avvenuto nello spazio tra i box auto e il vano degli ascensori con le scale attigue. Poco dopo l’auto, che si presume essere proprio della Paganelli, scende lungo la rampa. Negli ultimi fotogrammi del video si vedrebbe un’ombra che si avvicina verso lo scivolo dei garage come per controllare che l’auto sia effettivamente entrata nei box.

Dopo l’audio che avrebbe catturato l’ultimo grido di Pierina Paganelli prima di morire, il video immortalato dal sistema di videosorveglianza della farmacia potrebbe aggiungere un tassello al giallo dell’omicidio di Rimini.

Dalle immagini della farmacia notiamo che l’arrivo dell’auto viene registrato il 3 ottobre tra le 22:08 e le 22:10, esattamente poco prima dell’orario in cui Pierina Paganelli avrebbe incontrato la morte, avvenuta tra le 22:10 e le 22:20 secondo gli inquirenti.

La Procura di Rimini ha divulgato le immagini del sistema di sicurezza della farmacia, ora messe agli atti.