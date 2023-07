Il video della neve tornata in Sudafrica a Johannesburg: è la prima volta in 10 anni, immagini mozzafiato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un fenomeno straordinario. Le immagini con ben pochi precedenti arrivano da Johannesburg, dove dopo ben 10 anni è caduta la neve.

A rendere unico il fenomeno metereologico è il fatto che certi bambini hanno visto la neve per la prima volta nella loro vita. Per alcune zone dell’Africa, specialmente nell’emisfero australe, la neve è regolare nei mesi invernali da luglio ad agosto.

A Johannesburg, tuttavia, l’ultima volta in cui i residenti hanno visto la neve è stato nel 2012. Una gioia incontenibile per Lerato Matepese, un residente, che dichiara: “È passato così tanto tempo, mi sento così felice“. Un’altra residente, Olga Coelho, riferisce: “Una giornata fantastica in Sudafrica, è semplicemente incantevole vedere di nuovo la neve, anche se ci stiamo congelando le natiche”.

Secondo le previsioni, le temperature per la città di Johannesburg resteranno basse anche nei prossimi giorni. Le immagini mostrano le auto scorrere lungo le strade delimitate da strisce di neve e alcuni ragazzini giocare divertiti in mezzo alla strada con le palle di neve.