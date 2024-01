Il video della manifestazione di protesta nello Yemen contro gli attacchi di Usa e Gb: migliaia in piazza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Sana’a, capitale dello Yemen, per protestare contro gli attacchi compiuti da Usa, Gb e alleati contro basi degli Houthi. Raid aerei che sono arrivati in risposta agli attacchi con missili e droni che gli Houthi lanciano da settimane contro Israele e le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Nei raid, spiega il portavoce ufficiale degli Houthi, sono morti cinque combattenti e ne sono rimasti feriti sei.

Nella giornata di venerdì 12 gennaio c’è stata quindi una imponente manifestazione di protesta a Sana’a organizzata dagli Houthi, organizzazione sciita filoiraniana che dopo la guerra civile controlla buona parte dello Yemen. Nel video le immagini della manifestazione, riprese da un drone e trasmesse dalla tv yemenita.

Secondo l’agenzia di stampa yemenita Saba, grandi manifestazioni di piazza si sono tenute anche in altre zone del Paese, tra cui il governatorato di Saada, nel nord-ovest, al confine con l’Arabia saudita, e in quello di Hajjah, che si affaccia sul Mar Rosso.