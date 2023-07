Il video della lontra di mare che aggredisce surfista in California: salta sulla tavola e la azzanna

I surfisti della California sono minacciati da una lontra. È stata denominata 841, è una femmina e dal 2021 attacca i surfisti. Non ha ferito nessuno per il momento, ma le autorità hanno deciso che andrà catturata e messa in un acquario.

Il video della lontra

Negli ultimi giorni è circolato su internet un video in cui un giovane surfista adolescente è alle prese con una lontra marina della California. Si tratta di 841, un esemplare femmina che da qualche anno ha preso l’abitudine di avvicinarsi agli esseri umani.

Le immagini mostrano l’animale che, senza paura, sale sulla tavola del ragazzo appropriandosene, per poi ribaltarla e cominciare ad azzannarla. La lontra sembra tranquilla e il ragazzo non tenta di scacciarla.

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023

Dopo alcuni minuti 841 si sarebbe allontanata senza attaccare nessuno. Il rischio però non era nullo: questa specie ha un morso molto forte, che usa per rompere i gusci delle vongole, e può ferire anche gravemente gli umani.

Perché 841 attacca i surfisti

Le lontre di mare sono, in condizioni normali, molto restie al contatto con le persone. Solo in due casi questa regola viene smentita: quello di esemplari con picchi ormonali determinati da una gravidanza o quello in cui l’esemplare si sia abituato da piccolo a ricevere cibo da esseri umani.

Con ogni probabilità 841 ricade nel secondo caso. Sua madre era orfana, e fu cresciuta in cattività per poi essere rilasciata in natura. Qui però prese l’abitudine di salire sui kayak, per farsi dare del cibo,.

Fu quindi ricatturata e messa nell’acquario di Monterey Bay, dove partorì 841. La piccola lontra fu cresciuta con tutte le precauzioni perché non si abituasse alla presenza degli umani, prima di essere a sua volta liberata.

I tentativi di cattura

Dopo i recenti episodi, il Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica della California ha deciso di catturare 841. Ha anche invitato a non condividere nuovi video della lontra su internet, per evitare che qualcuno possa avvicinarla di proposito.

L’indicazione è infatti quella di ignorarla e di non interagire in caso di incontro. La caccia alla lontra è già cominciata, ma i primi tentativi di cattura non sono andati a buon fine. Una volta ripresa, 841 sarà trasferita in un acquario definitivamente.