Il video della lite esplosa in aereo sul volo Ryanair diretto a Tenerife: insulti e schiaffi tra i passeggeri

Era diretto in una soleggiata meta di vacanza, ma l’atmosfera a bordo era tutt’altro che rilassata. Sui social arriva il video della folle lite in volo avvenuta su un aereo Ryanair che, partito da Edimburgo, si dirigeva a Tenerife. È iniziato tutto a causa di una giovane passeggera alticcia già all’imbarco.

Folle lite in aereo verso Tenerife

Non è stato possibile godersi il viaggio in tranquillità per i passeggeri del volo Edimburgo-Tenerife.

Un terzetto di passeggeri ha creato il caos a bordo per l’intera durata del volo, iniziando a litigare l’uno con l’altro per poi prendersela con chiunque cercasse di fermarli.

Fonte foto: ANSA Sembra che tutti e tre i passeggeri avessero bevuto prima di salire a bordo

A dare il via al caos è stata una giovane passeggera che ha iniziato a inveire e insultare a gran voce il fidanzato.

Tra la coppia si è poco dopo inserito anche il fratello della ragazza e di lì a poco la situazione è ulteriormente degenerata, con spintoni e schiaffi tra i due passeggeri.

Nel frattempo, la ragazza continuava a urlare insistentemente, mostrandosi aggressiva anche nei confronti di tutti gli altri innocenti passeggeri.

Il video virale sui social

Il video della lite a bordo, girato da uno dei passeggeri, è stato postato su X diventando ben presto virale.

Nonostante i numerosi tagli, il filmato procede per oltre un minuto e, in sottofondo, si sente la voce del personale di bordo che, tramite l’altoparlante, intima ai litigiosi passeggeri di tornare ai propri posti.

A nulla sono infatti serviti i numerosi tentativi di hostess e stewart di quietare la lite, che è proseguita per l’intera durata del viaggio.

La nota di Ryanair dopo il volo

La compagnia aerea ha fatto sapere che, una volta atterrati, i tre irruenti passeggeri sono stati presi in custodia dalla polizia.

“L’equipaggio del volo da Edimburgo a Tenerife (19 febbraio) ha richiesto l’assistenza della polizia dopo che un piccolo gruppo di passeggeri ha tenuto un comportamento non idoneo a bordo” fa sapere Ryanair.

Nella nota si legge: “A Tenerife l’aereo era atteso dalla polizia locale che ha provveduto a prelevare i passeggeri coinvolti nell’episodio. La questione è ora di competenza della polizia locale”.

Pare che tutti e tre i passeggeri coinvolti nella lite avesse bevuto alcolici prima di salire a bordo.