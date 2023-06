Il video della gaffe di Joe Biden durante l'inno indiano: mette una mano sul cuore per poi ritirarla

Ennesima gaffe per Joe Biden, che durante l’inno indiano si è messo istintivamente una mano sul cuore per poi ritirarla poco dopo. Il presidente degli Stati Uniti ha accolto il primi ministro indiano Narendra Modi alla casa Bianca per aprire “un nuovo inizio” nei rapporti tra i due Paesi e soprattutto per consolidare “grandi legami tra i due popoli”.

Durante l’incontro, Joe Biden ha promesso una maggiore collaborazione economica tra Stati Uniti e India, un accordo che passa attraverso firme di partnership ma che si estende anche alla difesa dello spazio e alla tecnologia.

L’incontro tra Biden e Modi riguarda, inevitabilmente, anche il rapporto con la Russia di Vladimir Putin. L’India ha un grande rapporto commerciale con Mosca, ma Washington e Nuova Delhi chiedono il rispetto “dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dell’integrità territoriale e della sovranità” e garantiscono tutto il sostegno umanitario possibile a favore del popolo ucraino.

All’arrivo di Modi, Biden ha accolto il suo omologo con l’inno indiano e si è portato una mano sul cuore. Secondo i quotidiani internazionali, l’inquilino della Casa Bianca non si sarebbe accorto in tempo che quello non fosse “The Star Spangled Banner”, l’inno americano. Quindi, dopo aver messo una mano sul cuore, l’ha subito rimessa a posto.