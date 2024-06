Il video della dipendente del McDonald's in Florida che spara alla cliente dopo la lite sull'ordine: arrestata

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Una dipendente del McDonald’s è stata arrestata dopo aver sparato a una cliente del drive-thru dopo una lite sull’ordine a Lakeland, in Florida. La donna, Chassidy Gardner, è accusata di aggressione aggravata con arma da fuoco. L’episodio è accaduto intorno all’una della notte tra il 13 e il 14 giugno, dopo ripetuti lanci di bibite tra le due in seguito a una lamentela della cliente sulla correttezza dell’ordine.

A Lakeland, in Florida, una dipendente del McDonald’s ha sparato a una cliente dopo una lite scoppiata in seguito alle lamentele di quest’ultima sull’ordine appena ritirato.

L’episodio si è verificato intorno all’una della notte tra il 13 e il 14 giugno al drive-thru del McDonald che si trova sulla East Memorial Boulevard.

Nei video delle telecamere di sorveglianza, pubblicati dalla polizia di Lakeland su Facebook, si vede la dipendente, Chassidy Gardner (22 anni), prima litigare con la cliente con reciproci lanci di bibite, poi uscire con una pistola in mano e sparare contro l’auto della cliente fuori dall’edificio.

Chassidy Gardner arrestata per aggressione aggravata con arma da fuoco

La dipendente del McDonald’s di Lakeland Chassidy Gardner è stata arrestata per aggressione aggravata con arma da fuoco, dopo la lite con una cliente e i successivi spari alla sua auto mentre questa si allontanava.

Stando a quanto riporta la polizia, entrambe le donne coinvolte nell’episodio sarebbero state ancora sul posto all’arrivo degli agenti, che hanno constatato come l’auto della vittima sia stata “colpita almeno una volta”. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Come riporta The Independent, non è chiaro se Gardner fosse autorizzata a tenere una pistola sul posto di lavoro, in quanto secondo le leggi della Florida apparentemente non è richiesto un permesso per il porto dell’arma nella regione dov’è situato il ristorante.

Dipendente licenziata

Chassidy Gardner, la dipendente del McDonald’s di Lakeland che ha aperto il fuoco sui clienti, sarebbe stata licenziata in seguito “a una serie di violazioni delle politiche organizzative”.

“La sicurezza e il benessere dei miei clienti e dei miei dipendenti sono fondamentali per me in quanto imprenditore e sono scioccato e turbato dalle azioni di questa dipendente”, ha dichiarato Lanny Sumpter, proprietario del business di Lakeland, all’Independent.

“Nella mia organizzazione non è mai tollerato alcun tipo di violenza“, ha detto Sumpter. “Continueremo a lavorare con le forze dell’ordine nella loro indagine”.