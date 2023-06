Il video della danza dei delfini che fa impazzire i turisti a Capri durante l'escursione alla Grotta Verde

Inaspettato e piacevole incontro per alcuni turisti in gita in barca alla Grotta Verde di Capri: un gruppo di delfini ha attirato l’attenzione dei visitatori lasciandosi andare a salti, piroette e giochi in acqua, tutto ripreso dalle telecamere delle persone.

Turisti in gita verso la Grotta Verde

Il video sta già facendo il giro del web, sia per la bellezza delle immagini che per l’inaspettata fortuna di poterle immortalare al largo della Campania.

È la ripresa effettuata da alcuni turisti stranieri, imbattutisi casualmente in un branco di delfini mentre viaggiavano in barca, impegnati in un’escursione su una delle imbarcazioni della “Capri rent boats”.

Fonte foto: 123RF Una panoramica sulla costiera dell’isola di Capri, in una foto d’archivio

I turisti erano diretti verso la rinomata Grotta Verde, conosciuta anticamente come “grotta dei Turchi”, situata nel versante meridionale dell’Isola di Capri, nella provincia di Napoli, in Campania, quando si sono trovati di fronte un gruppo di delfini e hanno deciso di riprendere l’inusuale spettacolo.

L’incontro con i delfini a Capri

La Grotta Verde è rinomata soprattutto per il colore dell’acqua nel suo interno che, a causa di particolari giochi di luce, assume il colore verde. All’esterno però è cristallina, il che ha permesso ai turisti di notare subito l’arrivo dei delfini.

Dal video infatti è possibile ammirare i cetacei guizzare fuori dall’acqua ed esibirsi in giochi e piroette, che potremmo quasi definire “danze”, per nulla spaventati dalle imbarcazioni e dalle voci delle persone.

Al contrario, i mammiferi marini sembravano quasi voler dilettare i vacanzieri già pronti a immortalare rocce e riflessi sull’acqua, che invece tra grida di gioia e commenti entusiastici hanno preferito seguire i movimenti degli animali.

Dov’è possibile incontrare i delfini in Italia

I delfini, come buona parte dei cetacei, sono animali intelligenti, curiosi e socievoli, anche in presenza dell’uomo, che spesso cerca posti nei quali poter avvicinarsi ed ammirare questi meravigliosi mammiferi marini.

E nonostante quello che si crede, non è così difficile avvistare un delfino (o un branco di delfini) nel nostro Paese, e per gli amanti di questi animali esistono luoghi nei quali le possibilità di incontro sono alte.

Tra questi c’è sicuramente il Mar Ligure, nel tratto compreso tra Francia continentale, Corsica, Toscana e Liguria, che ospita anche il Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos”, un luogo di protezione per migliaia di delfini, balenottere, capodogli e occasionalmente di megattere e orche.