Il video della città di Passau sommersa dall'acqua, Germania devastata da esondazioni e alluvioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È salito a quattro il numero delle vittime delle alluvioni che hanno devastato negli ultimi giorni la Germania. A partire dal weekend diversi fiumi sono esondati a causa delle forti piogge nella parte meridionale del Paese, nelle regioni della Baviera e del Baden-Wurttemberg.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, i corpi senza vita di una donna e di un uomo sono stati trovati nella cantina di una casa a Schorndorf. In precedenza era stata trovata morta, sempre in uno scantinato, una donna di 43 anni, a Schrobenhausen. La quarta vittima è un vigile del fuoco, morto durante una operazione di salvataggio in Baviera.

A causa delle alluvioni migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case nei due Lander. Tra i centri più colpiti c’è la città bavarese di Passau, situata lungo il Danubio, finita sotto l’acqua alluvionale.

“Non si tratta di un unico evento come ce ne sono stati per secoli”, il susseguirsi di inondazioni negli ultimi tempi dimostra che “non possiamo trascurare il compito di fermare il cambiamento climatico causato dall’uomo”, ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la sua visita nelle zone colpite dalle alluvioni.