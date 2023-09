Il video della casa di Roberto Occhiuto distrutta dall'incendio: i sospetti del governatore della Calabria

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un incendio ha danneggiato l’abitazione estiva di Roberto Occhiuto, governatore della Regione Calabria. L’immobile si trova nelle campagne di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Il politico ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook per denunciare il fatto e per avanzare alcune ipotesi.

Incendiata la casa di Roberto Occhiuto

“Questa è la mia casa a Belvedere Marittimo che è stata coinvolta in un incendio nella notte tra venerdì e sabato scorsi”, afferma il governatore.

“Probabilmente é un incendio di vegetazione, anche se è singolare che sia stato appiccato a pochi metri dalla casa”.

“Forse è un fatto casuale – dice – ma sicuramente la responsabilità di quanto è accaduto è di chi, stupidamente, appicca incendi in maniera colposa o dolosa”.

“La campagna contro gli incendi che abbiamo avviato continua”, ha poi aggiunto.

“Non è facile contrastare la stupidità di quelli che stanno appiccando in Calabria tanti incendi, ma noi proseguiamo. Non ci facciamo intimidire da niente”.

Il governatore Roberto Occhiuto ha poi presentato una denuncia ai carabinieri.

In Calabria droni contro i piromani

Negli ultimi anni la Calabria ha varato una vera e propria caccia al piromane grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

In campo una flotta di droni grazie ai quali è stato possibile individuare e arrestare diversi criminali.

Uno dei tanti video registrati ha immortalato un baby piromane in azione nelle campagne di Zungri, in provincia di Vibo Valentia.

Nel video si è visto il bambino appiccare il fuoco con sicurezza per poi correre dal nonno che lo aspettava sul trattore.

I droni hanno anche individuato un adulto, poi segnalato alle autorità competenti. Il 28 agosto i droni hanno pizzicato un altro adulto che appiccava incendi nelle campagne di Crotone.

L’Italia continua a bruciare

Gli incendi intanto continuano a divorare migliaia di ettari in diverse parti del territorio nazionale. I più gravi in Sicilia, dove le fiamme hanno purtroppo causato anche delle vittime.

Un incendio a Gratteri, nel Palermitano, ha colpito un’area già precedentemente devastata dalle fiamme.

A Cefalù una donna è morta mentre cercava di salvare i suoi cavalli.