Il video della barzelletta raccontata da Silvio Berlusconi su TikTok: protagonisti Biden, Putin e il Papa

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Silvio Berlusconi punta forte su TikTok. Il leader di Forza Italia, dopo il video d’esordio in cui ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma, ha replicato con un format a lui caro: la barzelletta. Il Cavaliere ne ha raccontata una che come protagonisti se stesso, Joe Biden, Vladimir Putin e Papa Francesco.

Il video della barzelletta

Ma prima della barzelletta (il cui video è stato caricato anche su Instagram e Facebook), Silvio Berlusconi ha fatto un’introduzione: “Salve, ragazzi. Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino su TikTok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare TikTokTak, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le barzellette, perché sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi”.

Quindi, il racconto: “In un aereo in viaggio sull’Atlantico ci sono Biden, Putin, Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo punto i piloti si accorgono che per un tragico errore è stato riempito un solo serbatoio. Guardano i consumi e capiscono che entro 5 minuti l’aereo precipiterà nell’oceano e allora il pilota dice ‘tiriamo fuori i paracadute’. Ma per un errore ne sono rimasti solo quattro. Biden allora afferra il primo dicendo ‘questo tocca a me perché sono l’uomo più potente dell’Occidente‘. Putin prende l’alto e dice ‘questo spetta a me perché sono l’uomo più potente dell’Oriente‘. Berlusconi si fa avanti e dice ‘questo spetta a me perché tutti sanno che io sono il politico più intelligente del mondo‘. L’assistente allora guarda il Papa e gli dice ‘ecco, Santità, il suo paracadute’, ma lui risponde ‘no, grazie caro, io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice, mettitelo tu’. ‘No ma guardi che ne sono rimasti due’ risponde l’assistente. ‘E come mai?’ dice il Papa. ‘Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto‘. Vi piace? Adesso vediamo di mettere un paracadute alla nostra Italia che in questo momento non va tanto bene, ma la faremo andare bene, anzi la faremo andare meglio”.

I numeri di Berlusconi su TikTok

Ma l’entusiasmo di Silvio Berlusconi è andato oltre, conquistando migliaia di persone.

Su Instagram, infatti, il leader di Forza Italia ha comunicato i numeri del suo esordio su TikTok: “Il mio primo video ha superato le 3 milioni di visualizzazioni in poche ore. Mi dicono che si tratti di un record. Vi ringrazio per questa grande manifestazione di affetto”.

“Anche il numero dei follower è stato impressionante – ha aggiunto -: quasi 200 mila in un solo giorno“. I numeri di Khaby Lame (che lo scorso agosto è diventato cittadino italiano), il tiktoker più seguito al mondo, sono ancora lontani.

Chi sono i politici che sono sbarcati su TikTok

A caccia di voti su TikTok, ormai, sono in tanti.

Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Carlo Calenda hanno già da tempo fatto il proprio ingresso nel social degli under 30.

In questi giorni, oltre a Silvio Berlusconi, si sono uniti Matteo Renzi, Giovanni Toti (con i suoi post ‘TikTotik’) e il Partito Democratico, che ha affidato ad Alessandro Zan, padre della proposta di legge contro l’omotransfobia, la sua ‘prima’ uscita.