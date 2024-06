Il video dell'orso che cammina per le strade di Malè in Trentino preoccupa l'amministrazione: "È un pericolo"

Un orso si aggira lungo le strade di Malè, in provincia di Trento, e le immagini diventano virali. A postarle è Claudio Cia, consigliere provinciale, che dai suoi profili social denuncia la presenza di animali selvatici in prossimità dei centri abitati o proprio all’interno di essi, con una freccia avvelenata nei confronti di chi difende la fauna locale.

Caudio Cia scrive: “Questa notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé, mentre il paese era in festa“. Un dettaglio non trascurabile, secondo il consigliere, visto che in occasione dei festeggiamenti c’erano “musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade“.

Quindi, il dardo contro gli “animalisti da salotto” – così definiti da Cia – che tiene viva la fiamma del braccio di ferro tra gli attivisti e le istituzioni locali, dato che il dibattito sugli orsi in Trentino Alto Adige è sempre aperto. Il consigliere scrive: “L’orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l’orso rimane un predatore feroce“.

Non mancano gli attacchi contro lo stesso Cia, accusato di mettere alla gogna “un orso impaurito”, ma nemmeno i commenti dei residenti che invitano gli attivisti a vivere da vicino le realtà urbane a stretto contatto con gli orsi per percepirne il pericolo.