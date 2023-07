Il video del tetto della palestra crollato in Cina: almeno 11 morti, circa 160 vigili del fuoco in azione

Almeno undici persone sono rimaste uccise a seguito del crollo del tetto in cemento armato di una palestra scolastica nella città cinese di Qiqihar. Le autorità affermano che l’accatastamento illegale di materiale sul tetto potrebbe aver causato il cedimento.

La ricostruzione

Il crollo del tetto è avvenuto nel distretto di Longsha a Qiqihar, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, ed è stato segnalato nel primo pomeriggio di domenica 23 luglio.

Al momento dell’incidente c’erano 19 persone nella palestra, una squadra femminile di pallavolo che si stava allenando all’interno dell’edificio. Quattro persone sono riuscite a fuggire, hanno dichiarato le autorità.

I testimoni

“La squadra era composta da studentesse provenienti da diverse scuole. Erano tornate a scuola da pochi giorni dopo una gara fuori città”, ha dichiarato un testimone oculare ai media di stato cinesi.

Tra le vittime, anche un adulto: i media cinesi riportano, infatti, che l’allenatore della squadra è rimasto sepolto sotto le macerie.

Secondo la Bbc, i genitori hanno criticato i funzionari scolastici, affermando che c'era stata una mancanza di comunicazione adeguata sui soccorsi, che si sono protratti fino a lunedì mattina, 24 luglio.

“Mi dicono che mia figlia non c’è più, ma non siamo mai riusciti a vederla. Tutte avevano il volto coperto di fango e sangue quando sono state trasferite in ospedale. Ho implorato, per favore, di lasciarmi identificare la mia bambina. E se non fosse mia figlia?”, ha dichiarato un genitore di una probabile vittima.

"Cosa hanno fatto le autorità quattro, cinque o anche sei ore dopo che le ragazze sono state trasferite in ospedale? I medici non ci comunicano come stanno andando i soccorsi" ha poi aggiunto.

Le probabili cause

Molti utenti sui social hanno criticato il trattamento riservato ai genitori preoccupati da parte della polizia e dei funzionari presenti sulla scena.

Un’indagine preliminare ha rilevato che gli operai edili hanno collocato del materiale sul tetto della palestra durante la costruzione di un edificio didattico adiacente alla palestra, ha riferito Xinhua.

Si tratterebbe di perlite. A causa delle piogge persistenti di questi giorni in Cina, la perlite si sarebbe impregnata d’acqua e sarebbe aumentata di peso, causando il crollo del tetto, secondo i media statali.