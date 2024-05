Il video del serpentone di tir verso il Brennero, 100 chilometri di coda dopo i blocchi per la Pentecoste

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una interminabile fila di camion incolonnati in autostrada. È quanto ha potuto vedere chi oggi, martedì 21 maggio, ha percorso l’autostrada A22 del Brennero in Alto Adige. Il video mostra la coda di tir in fila verso il Brennero che, come riporta Ansa, ha raggiunto nel corso della mattinata una lunghezza di 100 chilometri.

La coda partiva da Egna, a sud di Bolzano, per arrivare al Brennero, al confine di Stato con l’Austria. I tir occupano la corsia più a destra, lasciando libera l’altra per le autovetture, che hanno comunque subito rallentamenti. La situazione è poi lentamente migliorata nel corso del pomeriggio.

A causare il serpentone di tir è stato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che è scattato sabato a mezzogiorno ed è stato poi prolungato ieri dalla festività di Pentecoste in Austria e Germania.