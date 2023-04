Il video del Senato che applaude Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele durante il voto sul Superbonus

Un applauso di solidarietà in Senato per Silvio Berlusconi. I parlamentari erano riuniti in aula mercoledì 5 aprile, per il voto di fiducia al Superbonus 110, quando, durante l’appello, si sono lasciati andare a un applauso per l’assente Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele il giorno stesso.

L’applauso in aula

Il Senato si è riunito nella giornata del 5 aprile per votare il Decreto Crediti, che disciplina i crediti legati all’edilizia, tra cui il Superbonus 110%, che cambia alcune regole.

Dato che il Governo aveva posto la mozione di fiducia sul decreto, il protocollo prevede che il voto avvenga per appello nominale.

Fonte foto: ANSA Il San Raffaele di Milano dove è ricoverato dal 5 aprile Silvio Berlusconi

I senatori sono, quindi, stati chiamati a turno per esprimere la loro preferenza.

Una volta arrivato il turno di Silvio Berlusconi, il Senato si è riempito di applausi da parte dei presenti.

Tutti i senatori, appartenenti a qualunque schieramento politico, hanno partecipato al lungo applauso di augurio per l’ex premier, ricoverato in terapia intensiva per una possibile leucemia.

Il ricovero in ospedale

Dopo essere uscito dal San Raffaele il 30 marzo, Berlusconi vi è stato, infatti, nuovamente ricoverato nella giornata del 5 aprile.

Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una patologia del sangue, che sarebbe stata ricondotta a una leucemia.

L’ex premier avrebbe iniziato nella stessa giornata di ricovero una prima seduta di chemioterapia.