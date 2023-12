Il video del salvataggio di un cane caduto in un burrone vicino Spoleto: era scivolato per oltre 100 metri

È al sicuro, il cane caduto in un burrone in località Patrico, vicino Spoleto, dopo un volo di circa 100 metri. Le spettacolari immagini del salvataggio arrivano dai vigili del fuoco che hanno tratto in salvo l’animale.

Per il momento non è dato sapere in quali circostanze si sia verificato l’incidente. Secondo le fonti interne dei vigili del fuoco riportate da ‘Ansa’, il cane sarebbe finito in fondo al dirupo e per questo si è rivelato necessario l’intervento dei soccorritori con un elicottero.

Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco si vede chiaramente uno di essi calarsi lungo la gola per recuperare l’animale, per poi issarlo a bordo del mezzo e metterlo in sicurezza. Gli interventi di salvataggio per gli animali rimasti intrappolati in condizioni di pericolo fanno parte dell’ordinario.

Un esempio è quanto accaduto in Piemonte nell’agosto scorso, quando è stato tratto in salvo un intero gregge di pecore bloccato lungo un torrente. Ancora, una storia simile a quella arriva da Spoleto (Perugia) ha avuto luogo a Sassetta, nel Livornese, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo un cane precipitato in una voragine.