Il video del salvataggio con l'elicottero dei migranti bloccati sugli scogli a Lampedusa da due giorni

Sono stati tratti in salvo tutti i 34 migranti rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Ponente, a Lampedusa, dopo che venerdì sera, 4 agosto, è naufragato il barchino su cui viaggiavano. A causa del forte vento e del mare in tempesta la Guardia Costiera non è riuscita a intervenire via mare per raggiungerli. Così nella giornata di domenica 6 agosto è scattata l’operazione di recupero con l’elicottero, condotta dal personale del soccorso alpino e speleologico siciliano con l’82esimo Csar dell’Aeronautica militare e i vigili del fuoco in servizio al reparto Volo di Catania.

Come si vede nel video, i soccorritori si sono calati col verricello e hanno imbarcato tutti i 34 migranti, che sono stati portati, poco per volta, all’aeroporto di Lampedusa. Tre donne sono state portate al Poliambulatorio, ma nessuna è in gravi condizioni. I profughi, provenienti da Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Nigeria, sono stati poi accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola.