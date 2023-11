Il video del saluto romano in classe al liceo Federico Caffè di Roma: la reazione del prof e l'ira del preside

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Saluti romani in una scuola superiore di zona Monteverde a Roma: alcuni alunni di una quarta classe del liceo Federico Caffè hanno inscenato dei saluti romani di fronte al professore. Alcuni di loro sono saliti in piedi sulla sedia o sul banco mentre altri compagni immortalavano la scena. Il docente ha assistito alla scena senza fare nulla.

Saluti romani davanti al professore

Ora sui social e sulle chat circola il video di quegli studenti con braccio teso e posa irrevocabile come degli avanguardisti del Ventennio.

Colto di sorpresa e preoccupato il dirigente scolastico Vincenzo Colucci, che fra sede centrale e distaccamenti gestisce circa 1.300 studenti.

Il preside, come riporta l’edizione romana di Repubblica, è venuto a conoscenza del video solo nelle ultime ore e ha “immediatamente provveduto a convocare un consiglio di classe straordinario, venerdì 17 novembre, per la adozione dei provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di deliberare”.

Il ruolo del docente

“L’esperienza mi fa essere prudente – aggiunge Colucci raggiunto dall’Ansa riferendosi al ruolo del professore – non mi lancio in previsioni” .

Al di là della bravata giovanile, desta preoccupazione il fatto che il fascistissimo saluto sia stato inscenato di fronte a un docente che, da quanto emerge dalle immagini, non ha fatto nulla per fermare i ragazzi.

Si cercherà adesso di capire quale parte abbia avuto il professore in tutto questo.

La reazione del delegato del sindaco

Scuote la testa Lorenzo Marinone, consigliere dem e delegato del sindaco alle Politiche giovanili: “In attesa delle necessarie verifiche e dei conseguenti provvedimenti che auspichiamo esemplari, esprimiamo la più ferma condanna nei confronti di un gesto che accompagnò una delle pagine più buie della nostra Storia, la dittatura fascista”.

“Con quel saluto – prosegue Marinone – si rispondeva a ordini di violenza, furono commessi omicidi politici, fu calpestata ogni libertà, condotte guerre e causate morti, troppe morti, molte delle quali nella nostra città e tra i nostri concittadini”.

Saluti romani a scuola

Il saluto romano al liceo del quartiere Monteverde di Roma è solo l’ultimo in ordine di tempo: saluti romani sono stati avvistati anche agli esami di maturità 2023 e in altre occasioni, talvolta accompagnati da canti fascisti come “Faccetta nera”.