Il video del leone marino che azzanna uno squalo nella baia di Monterey in California: immagini spettacolari

Potrà sembrare una scena insolita, ma mai sottovalutare la fame di un leone marino: lo ha scoperto a sue spese uno squalo ripreso mentre viene azzannato e divorato dal mammifero nella baia di Monterey, in California. Il video è stato pubblicato sui social dal Museo di storia naturale di Santa Cruz e ha fatto il giro del web.

Il video

Lo squalo in questione sarebbe un esemplare di verdesca, non tra le specie più grandi e pericolose, dunque alla portata del leone marino.

Nelle immagini, catturate a bordo della barca Princess Monterey Whale Watching Boat, si vede il mammifero azzannare lo squalo scaraventandolo in aria, per poi divorarlo sott’acqua.

I leoni marini

Quello immortalato nel video è un leone marino maschio: rispetto alle femmine si riconoscono per la protuberanza ossea che sviluppano quando raggiungono la maturità sessuale e possono arrivare a pesare anche anche 300 chilogrammi e una lunghezza fino a 2,40 metri, contro i circa 90 chili e 2 metri di lunghezza degli esemplari dell’altro sesso.

Come spiegato dal ‘Marine Mammal Center’ della California, questa specie appartenente alla sottofamiglia delle Otariinae, conosciuta anche come ‘Otaria della California’, si nutre in modo opportunistico e, se in generale la sua dieta comprende pesci e calamari, per cibarsi arriva ad attaccare anche gli squali.