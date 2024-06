Il video del comizio di Giorgia Meloni che chiude la campagna elettorale per le Europee: la sfida a Schlein

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sabato 1 giugno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in Piazza del Popolo a Roma in occasione della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Un comizio di 40 minuti durante il quale il capo del governo ha affrontato molti temi, dalle riforme costituzionali alle accuse al Pd di Elly Schlein e ai partiti di opposizione, fino al futuro dell’Europa.

Secondo Meloni le Europee saranno “un referendum fra due visioni opposte”, “da una parte un’Europa ideologica, centralista, nichilista, sempre più tecnocratica. Dall’altra la nostra Europa, coraggiosa, fiera, che non dimentica le sue radici perché definiscono chi siamo”.

Poi l’attacco ai partiti di opposizione, dal Pd al M5S: “Questa piazza racconta la differenza tra noi e la rabbia e la cattiveria dei nostri avversari più livorosi“.

“È surreale – dice la premier – che un partito che si definisce democratico poi ci dice che dovremo passare sui loro corpi per fare una riforma che rafforza la democrazia: abbiamo capito che per il Pd è democrazia solo se c’è quel partito che comanda”.

“Voi fornite alibi agli estremisti per avvelenare le nostre democrazie con l’odio politico, e vi presentate come forze responsabili…”, attacca Meloni rivolgendosi alla segretaria del PD Elly Schlein e alle forze della sinistra.